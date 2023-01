Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu volikogu esimehe ja ühtlasi streigi juhi Ülar Pärni sõnul on asi läinud kaugele, sest läbirääkimiste jooksul ei ole jõutud konkreetsete palganumbriteni ja samuti ei põhjendatud neile, miks oodatud palgatõusu ei ole võimalik teha. Läbirääkimiste laua taha jõuti kuuel korral ning viimasel korral ka mainiti, et kui konstruktiivset dialoogi ei toimu, siis ähvardab laevafirmat streik. „Me rahast nagu ei räägigi, jutt käib mingitest rahaga seostamata protsentidest ja selle tõttu ka see läbirääkimine katkes,“ rääkis Pärn.