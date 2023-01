Gaasifirma: Leedu-Läti gaasijuhtme plahvatus oli tõenäoliselt õnnetus. Minister: välistada ei saa ka sabotaaži

Gaasifirma Amber Gridi tegevjuht Nemunas Biknius kinnitas, et gaasitorus toimunud plahvatuse põhjuste osas viiakse läbi üksikasjalik uurimine. Tema sõnul ei viita esialgu siiski miski sellele, et plahvatuse taga olnuks tahtlik tegevus. „Ma arvan, et see ei olnud tahtlik tegevus, ma arvan, et see oli õnnetus,“ ütles Biknius.