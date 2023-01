Soomes kahtlustatakse arsti põhjendamatute retseptide väljakirjutamise kaudu narkoäris osalemises

Põhja-Soomest Oulust pärit arsti kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Soome ametivõimud väidavad, et arst kirjutas välja suure hulga põhjendamatuid retsepte ravimitele, mis on klassifitseeritud kesknärvisüsteemi mõjutavateks ja narkootikumideks.

Politsei kahtlustab, et paljud väljakirjutatud ravimitest müüdi edasi tänavatele. Uurimisaruande kohaselt usub politsei, et arst teadis, et ravimeid müüakse teistele edasi. Samuti kahtlustab politsei, et arst omandas narkootilisi aineid enda tarbeks.