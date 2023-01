Palun lõpetage Eestis arulageda Euroopa komisjoni idee rakendamine, mis puudutab bensiinijaamades erineva info kuvamist. Vahel on vaja valitsusele ja ametnikele tagasisidet, mida kodanikud soovivad. Siin see praegu on - ametnikud, palun lõpetage selle arulagedusega tegelemine.