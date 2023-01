Kindlustusselts lõpetas ühepoolselt lepingu, kui sai teada kindlustatud varjupaigakoera haruldasest haigusest ja kallist ravist

Rohkem kui 1000-eurone ravikulu jäi koeraomaniku kanda ja lepingu lõpetamise põhjust talle teada ei antudki. Kuigi If Kindlustuse teatel nad poolelioleva ravi ajal lemmikloomakindlustuse lepinguid ei lõpeta, tehti just seda Pille puhul. „Samuti ei lõpeta me lepinguid kergekäeliselt. Kui me seda erandkorras siiski teeme, on selleks väga mõjuvad põhjused (näiteks valeandmete esitamine),“ teatas If Kindlustuse kliendikogemusjuht.