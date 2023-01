Õnnelik lotomängija võitis jackpot’iga ulmelised 1,35 miljardit dollarit

Võitja isik ei ole veel avalikkusele teada, kuid jackpot’i korraldajad ütlesid laupäeval, et võidupilet müüdi Maine’i osariigi kirdeosas. Võidupileti hind oli kaks dollarit ja see osteti Lebanoni väikelinnast Hometown Gas & Grilli bensiinijaamast. „Meie väikelinna bensiinijaamas on täna hommikul sumin, seda ma teile ütlen,“ toonitas Hometown Gas & Grilli omanik Fred Cotreau.

„Loodetavasti on võitja üks elanikest ja üks püsiklientidest,“ ütles Cotreau. „See on põnev, et olen selle maha müünud, ja lihtsalt loodan, et see on keegi siit linnast.“