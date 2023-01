Iga 7. kasutatud elektriauto võib olla võltsitud läbisõiduga

Kuigi paljud inimesed lähevad üle elektriautode kasutamisele, et vähendada heitegaaside koguseid, jooksvaid ja hoolduskulusid, siis carVerticali näitab uuring, et elektriautod on samuti endiselt altid erinevatele pettustele, sealhulgas läbisõidu mõõdikute pettustele.

Elektriautode läbisõitu saab muuta nagu iga teise auto puhul

Elektriautod on tulevik, sest inimesed hakkavad üha enam fossiilsete kütuste ja mürarikaste mootorite asemel eelistama vaikset ning CO2-neutraalset sõitu. Kuigi valitsused võtavad järk-järgult ära elektriauto omamise eelised, on elektriautod siiski palju lihtsamini hooldatavad ning samas ka tehnoloogiliselt arenenumad kui diisel- ja bensiiniautod.

Kahjuks saab iga elektrisõiduki läbisõitu võltsida – need kasutavad samu digitaalseid läbisõidumõõdikuid nagu kõik teisedki sõidukid. Tegelikult on digitaalseid odomeetreid isegi palju lihtsam võltsida võrreldes vanematel sõidukitel olevate mehaaniliste näidikutega.

Autode ajalooga tegeleva ettevõtte carVertical andmetel on 15,6% kõigist Euroopa sõidukitest muudetud läbisõidunäiduga. Sarnane on ka elektriautode osakaal selles näitajas – 13,4% kõigist elektriautodest on läbisõidumõõdikuid muudetud. See viitab aga asjaolule, et kasutatud elektrisõidukite ja tavapäraste fossiilsete kütusega liikuvate sõidukite ostjaid ähvardab peaaegu samasugune oht sattuda läbisõidupettuse ohvriks.

Koguni 4 elektriautot 10-st on sattunud õnnetusse

Kas teadsite, et lausa iga teine kasutatud auto Euroopas on sattunud õnnetusse? 43,6% kasutatud elektriautodest on samuti sattunud avariidess, mis teeb elektriliste sõidukite kahjustused peaaegu sama levinuks. Pealegi on elektriautod enamasti linnas liiklejatel, nii et õnnetuste arv tõenäoliselt suureneb ka siis, kui elektrisõidukite park vananeb.