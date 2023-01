Selgusid Visa programmi „She’s Next“ Baltimaade võitjad

Visa maksevõrgustiku ülemaailmne haare ning tugev kohalik esindatus on oluline Põhja- ja Baltimaade ettevõtlusvõimekuse toetamisel. Kaasavama ja jätkusuutlikuma majanduse eesmärgil soovib Visa, et Põhjamaades ja Baltikumis oleks tugevamad üksikisikud, ettevõtted ja kogukonnad.

Sügise vältel said naisettevõtjad kandideerida Visa programmis She's Next, mille eesmärk on suurendada naisettevõtjate nähtavust ja parandada nende juurdepääsu välisele rahastusele. Lisaks 10 000-eurosele kasvurahale ja 5000-eurosele turundustoetusele saavad neli võitjat aasta aega osaleda IFundWomeni kaudu toimuvas ärinõustamises.

Kasvuraha taotlemiseks Eestis pidi ettevõte olema siin registreeritud, tegutsenud vähemalt ühe aasta, omama digitaalset või füüsilist tegevuskohta ning kuuluma vähemalt 51 protsendi ulatuses naisele. 30. septembril lõppenud kandideerimisvoorus saabus palju taotlusi ettevõtetelt üle terve Eesti.

„Oleme uskumatult õnnelikud, et algatus võeti niivõrd hästi vastu. She’s Next on üks olulistest programmidest, mis näitab, kui pühendunud on Visa ettevõtjate, sealhulgas väikeettevõtjate toetamisele, aidates neil kiiremini kasvada. Ülemaailmse maksevõrgustiku tugevus koos kohalike teadmistega annab võimaluse panustada vahendeid ja ressursse, mis aitavad rohkematel naisettevõtjatel astuda oma äritegevuses järgmine samm,“ ütleb Visa Põhja- ja Baltimaade turundusjuht Elena Fadeeva.

Kohalik Visa žürii valis Balti riikides välja neli kasvuraha saajat. Eestis pälvis She's Next 2022 kasvuraha arendavaid mänguasju tootev Nupu (Nupu Learning OÜ), mis kasvas välja asutaja Dagmar Korgi soovist oma lapsele värve õpetada. Nimelt ei leidnud Dagmar Kork oma lapsele värve õpetama hakates tooteid, mis võimaldaksid seda teha loovalt ja kaasahaaravalt. Nupu kaubamärgi peamised tooted on magnettahvlitel põhinevad õppekomplektid, mis on samaaegselt nii lõbusad kui ka õpetlikud. Nupu omanikud on kolme lapse ema Dagmar Kork ja tema sõber Karol Karu, kel on kaks tütart.

Lätis pälvisid kasvuraha kaks ettevõtet: vintage riideid müüv Northern Grip (SIA Illviri) ja Rume Kids (H&L SIA Rume Kids), mis on keskendunud kvaliteetsele ja keskkonnasõbralikule lastemööblile. Leedu kasvuraha võitis Bosaddo, mis toodab professionaalsete balletitantsijatele balletisoojendusriideid.