Ootamatu samm. Clevon lahkub börsilt, et riskikapitalistide käest raha kaasata

Ettevõtte juhatuse esimees Arno Kütt sõnas, et börsil äraminek on vajalik, kuna Clevon on kiiresti arenev start-up ettevõtte, mis vajab oma põhitoote ehk mehitamata ja teleopereeritava sõiduki CLEVON 1 ja selles sisalduva tehnoloogia arenduseks ning sõiduki turustamiseks pidevalt täiendavat kapitali.

„Maailma sündmustest (sõda Ukrainas, energiakriis jne) tingituna on finantsturgudel tekkinud olukord, kus Clevoni poolt edukas täiendava kapitali avalikult kaasamine praegu ja järgmistes raha kaasamise ringides on äärmiselt vähetõenäoline. Seetõttu otsib Clevon potentsiaalseid investoreid First Northi väliselt, kelleks on riskikapitali investorid, Clevoni potentsiaalsed kliendid ja teised start-up ettevõtted, kellega sünergias on võimalik CLEVON 1 sõidukit edasi arendada,“ märkis Kütt.