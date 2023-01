Metsanduse esindajad pahandavad: metsanduse arengukava on aegunud ja puudulik

Eelnõus seisab, et arengukava üldine eesmärk on tagada Eesti metsanduse kestlikkus, mis on selgitatud kolme alaeesmärgi kaudu. Esiteks on tarvis, et metsandus aitaks tagada metsaökosüsteemide ning nende elurikkuse püsimise, leevendaks kliimamuutusi ja kohaneks kliimamuutuste mõjuga. Teiseks, et metsasektor oleks majanduslikult konkurentsivõimeline ning kolmandaks, et metsandus oleks kaasav ja arvestaks sotsiaalsete ning kultuuriliste väärtustega.