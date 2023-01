Roheinvesteeringute platvorm Grünfin sai riskikapitalistidelt täiendava rahasüsti

„Talentide leidmine ja nende hoidmine on täna ettevõtete üks keerulisemaid väljakutseid. Just noorem generatsioon ootab oma tööandjalt tähendusrikast tööd ja missioonitundega suhtumist. Lisaks vaatavad ettevõtted nii investorite, töötajate kui klientide soovist tulenevalt ka ise aina jätkusuutlikumate valikute ja tegevuste poole,“ sõnas Grünfini kaasasutaja Triin Hertmann pressiteates, kelle sõnul on uus toode mõeldud ettevõtetele, kes soovivad oma tegevustega nii jätkusuutlikusse tulevikku kui oma töötajatesse panustada ning neile väärtuspõhiseid ja personaalseid hüvesid pakkuda.