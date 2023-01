Eesti Energia rakendus näitab mitut erinevat börsihinda. Ettevõte selgitab, milline neist on õige

Elektri börsihind on jätkuvalt populaarne jututeema. Delfi Ärilehe lugeja juhtus sõpradega võrdlema Eesti Energia äpis olevat börsihinda ja avastas, et nad näevad erinevat hinda. Samuti ei klappivat elektri börsihind Nord Pooli kodulehel olevaga.

„Esimese kahe puhul on tõenäoliselt tegu äpi demokontoga, mille eesmärk on anda ilma sisse logimata kasutajale ülevaade, mida Eesti Energia äpp kliendile kuvada võimaldab.“ Demokonto kasutajatele kuvatakse lehe allosas, et tegemist on nn proovikontoga, ning demokontol kuvatakse juhuslikke hindasid.