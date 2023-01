Automüüki lihtsustama asunud ettevõte suurendas oma tulusid poole võrra

„2022. aastal jätkus meie planeeritud kiire kasv. Suutsime saavutada koostöö kahe autotootjaga nn. OEM ehk autotootja tasemel ning nende projektide algus mõjutas juba positiivselt meie tulusid. Väga oluline, et suutsime jätkata kasvu vaatamata autoturu üldisel langusele ning see näitab, et digitaliseerumine on selge trend ka autoturul,“ kommenteeris Raido Toonekurg, Modera juhatuse esimees.