Tuntud investoritega kinnisvarafirma valmistub börsile minekuks, kuid kaasab enne seda lisaraha

„Me alustasime oma väikeinvestorite võrgustiku suurendamisega, et oskaksime paremini mõista väikeinvestorite huve ja ootuseid Livenile,“ sõnas ettevõtte tegevjuht Andero Laur. Praegune rahastusvoor on justkui kinnine, aga samas avalik. Nimelt reklaamib Liven oma kodulehel võimalust registreerida huvi ettevõttesse investeerimiseks, misjärel pakutakse vastavalt inimeste investeerimisprofiilile võimalust erinevates kapitali kaasamistes osaleda.

„Hetkel on käimas suunatud omakapitali pakkumine kogusummas kuni 3,2 miljonit eurot, aga veel ei ole otsustatud, kui suurt osa sellest pakutakse suunatult registreerinud väikeinvestoritele,“ sõnas Laur. Seega ka ei saa veel öelda, mis on miinimumsumma, et pakkumises osaleda. Raha kaasatakse Lauri sõnul tavapärastel eesmärkidel. „Omakapitali kaasame tavaliselt uute projektide ostudeks ja laenukapitali kaasamised on üldjuhul olemasolevate projektide arenduskulude finantseerimiseks.“