Hiina majanduskasv oli pea poole väiksem, kui hiinlased ise lootsid

Uuringufirma Oxford Economics vanemökonomist Louise Loo sõnas, et hea uudis on see, et on märgata stabiliseerumise märke, kui on jätkunud investeeringud infrastruktuuri ning laenude kasv riigi poliitikate toel. Fiskaalabi jätkumist võib oodata ka sellelt aastalt. Majandusnäitajad võiksid Loo hinnangul ülespoole liikuma hakata märtsis. „Veelgi tähtsam, liikluse andmestikud on näidanud esialgseid märke taastumisest, toetades meie vaadet tugevamaks kasvuks alates sellest kvartalist.“