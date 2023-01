Valitsussektori eelarve oli novembri lõpuks väikeses puudujäägis

Valitsussektori tasanditest olid kulud tuludest suuremad novembri lõpuks nii keskvalitsuses kui ka kohalikes omavalitsustes. Sotsiaalkindlustusfondid on kogu aasta jooksul olnud ülejäägis. Kõigis kolmes sektoris oli siiski parem seis kui aasta varem. Võrdluseks, novembri lõpu puudujääk osakaaluna SKP-st oli aasta varem oluliselt suurem, 2%. Parema seisu üheks põhjuseks on hea maksulaekumine, mis on endiselt osaliselt tingitud kiirest hinnatõusust. Tavapärasest suuremad on ka mittemaksulised tulud. Teisalt oli 2021. aastal samaks ajaks juba vastu võetud lisaeelarve, mis andis aluse suuremateks kulutusteks. Käesoleva aasta lisaeelarve kulutused on osutunud oodatust väiksemateks ja jäävad aasta lõppu.

Keskvalitsus (peamiselt riigieelarve) oli novembri lõpus 297 miljoni euro suuruses eelarvepuudujäägis. See on 375 miljoni võrra parem seis kui aasta varem samal ajal. Samas suurusjärgus puudujääk on püsinud viimased kuus kuud, mis tähendab, et sel perioodil on kulud ja tulud olnud tasakaalus, puudujääk tekkis aasta esimeste kuudega. Aasta teisel poolel oli viimati nii väike puudujääk koroonakriisi-eelsel ajal. Oodatust parema seisu põhjuseks on nii tugev maksulaekumine kui ka planeeritust väiksemad kulud.