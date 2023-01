Energiaturu ülevaade: kas talv on läbi või alles ees?

Möödunud nädalal oli elektrihind Eestis keskmiselt 80,8 €/MWh (-24,0 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga). Kõige odavam oli elekter neljapäeva öösel kell 4 hinnaga 0,01 €/MWh ehk sisuliselt tasuta ja kõige kõrgem esmaspäeva, 9. jaanuari hommikul kell 9, mil hind oli 175,68 €/MWh. Kogu piirkonnas aitas elektrihinda alla tuua soojem ilm ja tuuleelektri toodangu kasv.

Börsihind on seega praegu olnud universaalteenuse hinnast odavam. Peamiseks põhjuseks on tavapärasest olulisemalt soojemad ilmad kogu Läänemere regioonis, mis omakorda on soosinud gaasihinna vähenemist ja seeläbi tiputundide elektrihinna alanemist. Madalama nõudlusega hetkel on rohke tuuletoodang hinna kohati nullini viinud.

Kuid kes julgeb öelda, et talv juba läbi on? Nädalavahetusel murti taliharjapäevaga rahvakalendri järgi talve selgroog, kuid statistiliselt on veebruar olnud kõige külmem kuu. See tähendab, et mõneks tõsisemaks külmalaineks peaksime veel valmis olema, ent nii kõrgeks nagu möödunud aasta sügisel, ei pruugi hinnad enam kerkida, sest gaasivarude olukord on täna Euroopas kardetust oluliselt parem.

Euroopa gaasiväljavaade on kujunenud kardetust oluliselt paremaks

Maagaasi hind langes eelmise nädalaga võrreldes veelgi ning ühe megavatt-tunni eest tuli keskmiselt välja käia 68,3 eurot. Hind langeb soojemate ja tuulisemate ilmade tõttu jätkuvalt. Reedel plahvatas Leedus gaasitoru, millega tarnitakse gaasi Põhja-Leetu ja Lätti. Eleringi sõnul Leedu õnnetus Eesti gaasi varustuskindlust ei mõjuta. Plahvatust peetakse õnnetusjuhtumiks.