TARK INVESTOR | Rahakratt investeerimisest: see on nagu voodirõõmud, alguses tuleb kõik lollused järgi proovida

„Mul ei ole kellegi ees mingeid eeliseid, vaevu oskan isegi 10 piires arvutada,“ tõdes Rahakratt Tark Invesor taskuhäälingus. Siiski ta leiab et see ei tohiks olla takistuseks ja alustada tuleb igal juhul. „Algus on kõige lihtsam, sest siis on kaotused väiksemad ja tulemused tulevad kiiremini.“ Kõige olulisem tema sõnul on säilitada järjepidevus.