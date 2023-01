Utilitas suurendas rohelise elektri toodangut aastaga viiendiku võrra

„Väljakutsuv aasta energeetikas kinnitas, et lisaks keskkonnasõbralikkusele ja efektiivsusele on kaugküte linnades parim lahendus hoonete kütmiseks ka varustuskindluse vaates. Kaugküttesüsteem on paindlik, sest võimaldab kasutada efektiivselt erinevaid kütuseid tagades seeläbi toimepidevuse ka mõne kütuse tarneprobleemide puhul. Juba täna toodame suurema osa soojusest taastuvkütustest ning hiljemalt aastaks 2030 on Utilitase eesmärk viia oma kaugküttesüsteem täielikult üle kohalikele taastuvatele energiaallikatele, mis vähendab sõltuvust imporditavatest kütustest ning hoiab teenuse hinda stabiilsemal tasemel,“ kirjeldas Koit.