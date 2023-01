Liiga palju elektrit. Hiina provintsis tuleb päikesepaneelid välja lülitada

Seetõttu peavad provintsi elanikud peatama päikeseenergiast elektri tootmise ajavahemikus 19. kuni 28. jaanuar. Sellesse ajavahemikku jääb Hiina uusaasta, kui suur osa hiinlastest rändavad oma kodukohta, et pühi tähistada. Tehased on sel ajal enamasti suletud, mis tähendab ka seda, et nõudlus elektri järele kukub oluliselt. Et ei tekiks elektrivõrgus liigsest pakkumisest tulenevaid häireid tulebki provintsi elanikel tootmine ajutiselt peatada.

Shandongi provintsis on päikesepaneelide koguvõimsuseks 40 gigavatti, millest 70% on kas kodude või kontorihoonete katustel, kellel palutakse elektritootmine peatada. Tegu pole siiski ainulaadse olukorraga: seda on tehtud igal Hiina uusaastal alates 2018. aastast.

Hiinas on viimastel aastatel tekkinud päikeseenergia buum, milles on olulist rolli mänginud valitsuse 2021. aasta suvel avalikustatud toetusprogramm. Programmi toel installeeriti umbes pool eelmisel aastal lisandunud päikesepaneelidest. Mitmes regioonis on seetõttu jõutud küllastuspunkti, kus olemasolev infrastruktuur ei suuda vastu võtta uusi lisanduvaid võimsusi, sh on puudu energiasalvestuslahendustest.

Shandongi provints asub Hiina idaosas, Kollase mere ääres. Provints on mänginud Hiina ajaloos olulist rolli ning on tänapäeval üks enimrahvastatud piirkondi, jäädes vaid alla Guangdongile. Shandongi provintsis elab 101,6 miljonit inimest. Suurimad linnad on Jinan (provintsi pealinn), Qingdao, Zibo, Yantai ja Linyi. Sealjuures oli Qingdao aastatel 1898-1914 okupeeritud Saksa keisririigi poolt, mistõttu on linn tuntud oma saksapärase arhitektuuri poolest. Samuti asub linnas Hiina üks tuntumaid õllefirmasid, Tsingtao (linna endine nimi).