Inbank kavatseb ebakindlast majanduskeskkonnast hoolimata hoogsalt värvata

„Praegusest majanduskeskkonnast hoolimata on Inbankil väga suur kasvuambitsioon. Oleme võtnud selge suuna kasvada Baltikumi turgudele keskendunud pangast Euroopa fookusega embedded finance platvormiks. „Kindluse värbamiseks annab teadmine, et oleme leidnud oma niši Baltikumis, Poolas ning Tšehhis ning, et meie protsessid ja mudelid on hästi skaleeritavad ka teistele Euroopa turgudele,“ rääkis Inbanki personalijuht Jaanika Lill.

Ta selgitas, et Inbanki töötajate arvu kasv on võrreldes iduettevõtetega olnud aeglasem. „Oleme oma tiimide ehitamises olnud konservatiivsemad, kui on olnud meie kasvuplaanid, kuid selleks, et rahvusvaheliselt kasvada, on vaja meeskonda suurendada,“ lausus Lill. Kuigi paljud tehnoloogiasektori ettevõtted on töötajaid koondanud või värbamise peatanud, on Inbanki prioriteet 2023. aastal just tehnoloogia- ja tooteüksuse tiimi kasvatamine, mida juhib eelmisest aastast endine Wise’i tehnoloogiajuht Erik Kaju.

Inbanki personalijuht tõi välja, et kui eelmise aasta esimest poolt iseloomustus palgaralli ja teist poolt jääb tööturul iseloomustama ebakindlus, siis sel aastal on personalijuhtimise võtmesõna prioritiseerimine. „Tööandjad peavad arvestama, et toimetame väga inflatsioonilises keskkonnas, kus kulude kasv mõjutab pea kõiki sektoreid. Küsimus seisneb selles, millesse investeerida ning kuidas tööprotsesse efektiivsemaks saada,“ rääkis Lill. Ta jagab kolme tööturu trendi, mis sel aastal värbamist iseloomustavad ning eduka värbamise ja kasvu määravad.

Kandidaadid on varasemast ettevaatlikumad