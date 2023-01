Inglise ülemkohus alustas Odessa viljaterminali omanike vara külmutamist

Inglise ülemkohus on väljastanud ülemaailmse varade külmutamise määruse Sergiy Groza ning Volodymyr Naumenko vastu, kes on GNT Grupi ning Olimpex Coupe International omanikud. Firmadele kuulub ka viljaterminal Odessas. Määrust taotlesid USAs asuvad investeerimisühingute Innovatus Capital Partners (Innovatus) ja Argentem Creek Partners (ACP) nimel, kes on GNT Groupi võlausaldajad.

Kriitilise tähtsusega

Hoolimata Innovatuse ning ACP toetusest GNT Grupile, hõlmates eneses näiteks laenumaksete edasilükkamist pärast Venemaa invasiooni Ukrainas, näitasid uurimised, et ettevõte muutis likviidseks kogu vilja, mis oli panditud Innovatusele, ilma etteteatamise või nõusolekuta.

Odessa sadamast tarnitav vili on saanud kriitiliseks aspektiks, mis puudutab läbirääkimisi Ukraina, Venemaa ja maailma liidrite vahel, sest tegemist on olulise lüliga globaalses toidujulgeolekus. Musta Mere teravilja algatuse laiendus, mis võimaldas osaliselt jätkata Ukraina vilja eksporti, ilmestab, kui oluline on, terminalide töö efektiivsus ning läbipaistvus regioonis oleks kindlustatud.

Sadama üle on tarvis kontroll saada

Innovatuse tegevdirektori Ana Firmato sõnul on jälk, et GNT Grupi juhid kasutavad sõda pettuse toimepanekuks. Uurimised näitavad, et kogu vili, mis on panditud Innovatusele, on pettuse kaudu likviidseks muudetud GNT Grupi juhtide poolt. Innovatusel ei jäänud seetõttu muud üle, kui alustada ülemaailmse varade külmutamise määruse taotlemist, et ennetada rohkemate varade laiali kandmist Naumenko ja Groza poolt.