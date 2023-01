Eestis on neli kohalikku omavalitsust, mille maa väärtus on üle miljardi euro

Liidripositsioonil on Tallinna linn, mille maa väärtus on 12,5 miljardit eurot. Järgnevad Tartu linn, mille maa väärtus on 1,9 miljardit eurot, ning Pärnu linn ja Viimsi vald, mille kummagi maa väärtus on 1,1 miljardit eurot.

Võrreldes eelmise maa korralise hindamisega, mis toimus 2001. aastal, on suuremad kohalike omavalitsuste maa väärtuse kasvud olnud Tallinna ja Tartu linna ümbruses, kus põllud on asendunud ehitusmaaga ja arendustegevus on olnud aktiivsem. Kohalike omavalitsuste esikümnest (maa väärtuse kasv enam kui 15 korda) kaheksa paikneb kas Harju või Tartu maakonnas (Luunja vald, Keila linn, Kambja vald, Kiili vald, Saku vald, Rae vald, Nõo vald, Kastre vald). Lisaks neile on suurem väärtuse kasv olnud ka Kihnu ja Ruhnu vallas (vastavalt 36,4 ja 18,9 korda), kus eelmise hindamise tulemusena oli maa koguväärtus kõige madalam. Seega on nendes omavalitsustes suure tõusu taga madal võrdlusbaas.