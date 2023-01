Eesti Gaas tõi Klaipedasse talve gaasivaru

„Eesti Gaas valmistus küttehooajaks varakult ja kindlustas klientidele vajaliku gaasivaru. Käesolev tarne aitab meid läbi talvekuude, gaasi jagub kõigile ja ka hind on langenud, kuna talv on seni olnud Euroopas tavatult soe,“ märkis juhatuse esimees Margus Kaasik.

„Tänaseks on kokkulepe ka järgmise gaasitarne osas märtsiks Klaipeda kaudu olemas. Teises ja kolmandas kvartalis kui Inkoo terminal on korralikult tööle saanud, plaanime gaasi tuua juba ka sealtkaudu,“ sõnas Kaasik.

Järgnevatel päevadel toimub LNG punkerdamine Independence ujuvterminali, edasi liigub gaas Leedu ja Läti torustike kaudu Eestisse. Kreeka lipu all sõitev Isabella on 295 meetri pikkune ja 46 meetri laiune, tanker mahutab 174 130 m3 veeldatud gaasi.

Eesti Gaas alustas Leedu Klaipeda LNG väiketerminali kasutamist juba 2017. aastal, 2019. aastal sõlmiti leping Klaipedos Naftaga, misjärel alustati Klaipeda Independence ujuvterminali kaudu LNG ostmist ja maagaasivõrku suunamist. Lisaks on ettevõte tarninud aastaid LNG-d veokitega laevade punkerdamiseks ja gaasivõrgu välistele tööstusklientidele.

Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 120 töötajat. Alates 2016. aastast, kui ettevõtte omandas Eesti üks suurim investeerimisettevõte Infortar on Eesti Gaas kasvanud Soome-Balti piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, eelmisel aastal langes välisturgude arvele üle 70 protsendi ettevõtte müügist.