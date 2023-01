Pereettevõte toodab maailma parimate moekaubamärkide tasemel rõivaid

„Praegu ei ole kudumine ei Eestis ega Euroopas üldiselt nii levinud, seega on konkurents väiksem,“ räägib Svetlana ja lisab: „Itaalias on midagi alles, ent enamasti on kogu tootmine kolitud Hiinasse. COVIDi tõttu on tekkinud tarneraskusi ja meie poole on hakanud pöörduma aina rohkem hulgitellijaid. Oluline on ka tootmismaht: Hiina ei ole sellest huvitatud ja meile sobib see väga hästi.“