Mõned investorid kipuvad unustama, et enne müüki on teie aktsia väärtuseks ainult paberil olev number, mitte vabaraha. Siiski leiab iga investor ennast küsimuse eest- millal peaksite siis ideaaljuhul aktsia müüma?

Hea rusikareegel on, et müü kui aktsia on tõusnud. Kuid kui suur peab kasum olema, et müüki õigustada?