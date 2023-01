Euroopa Komisjon Vene keskpanga külmutatud rahade suurusest: tugineme lääneriikide infole

Avalikkusele on seni kinnitatud, et neid varasid on Euroopa Liidus, G7 ning lääne partnerite käes 300 miljardi euro. Hiljuti aga teatas Atlantic Councili analüütik Charles Lichfield, et temale antud info kohaselt on külmutatud Vene Keskpanga varasid 80-100 miljardi väärtuses ning detsembri lõpupoole kinnitas ka väljaanne Politico, et külmutatud summade tegelikuks väärtuseks on 68 miljardit eurot. Atlantic Councili analüütik ka kinnitab, et tal on kõrged allikad Washingtonis, nii USA valitsuse juures kui ka sõltumatutes analüüsikeskustes. Samuti on ta suhelnud veel ühe G7 valitsuse allikatega peale USA.