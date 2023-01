Pelletid on kõige efektiivsem ja samas ka odavam viis säilitada päikeseenergiat

30 aastat sooja

Pelletiseadmete müügi, hoolduse ja ehitamisega tegeleva Pelletikeskuse ärijuht Aavo Isak toonitab, et kus iganes on vaja mugavalt sooja saada, seal on pelletküte väga hea valik, sest tegemist on vägagi keskkonna- ja rahakotisõbraliku lahendusega.

Pelletikeskuse kliendiportfell ulatub väikestest eramajadest ja korteriühistutest suurte tootmishooneteni välja. Hoolimata saavutatud kvaliteedist jätkab firma tootearendusse investeerimist, et nii kaustajamugavust kui ka toodete efektiivsust maailmatasemel hoida. Eripalgelised kliendid on firma jaoks pigem rikkus ja mistahes keerulisi projekte ei kardeta kunagi vastu võtta. Iga töö on eriline, kuid kokkuvõttes siiski sama eesmärgiga – pakkuda optimaalset küttesüsteemi, mis suudaks pelletites peituvast energiast võimalikult palju ja võimalikult väikese vaevaga kätte saada.

„Ükski projekt ei ole teisega sarnane, iga kliendi puhul tuleb leida mingisugune erilahendus ja see on alati põnev. Viimased aastad on näidanud, et ei ole hea panustada vaid ühele kütusele. Ma arvan, et järgnevate aastate põhitrendiks kujunevad erinevad hübriidkatlad, kus teie tark maja ise otsustab, missugust kütust on hetkel kõige soodsam kasutada,“ ütleb Pelletikeskuse ärijuht Aavo Isak ja toonitab, et 30. sünnipäeva eel on nende eesmärk endiselt üha paremate pelletipõletite ja pelletikatelde tootmine. Eestis on tema sõnul pelletitööstus väga kõrgelt arenenud ja elaniku kohta toodetakse meil teadaolevalt kõige rohkem pelleteid.