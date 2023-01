Õliühing ärgitab ministeeriumit plaani üle vaatama. „Uudne kütusekulu näitamine ei paista otstarbekas“

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat ütles, et arusaamatuks jääb, mis probleemi tegelikult lahendada proovitakse. „Reformiga soovitakse, et kütusetarbijal oleks pidevalt silme ees, kui palju on alternatiivkütuste kasutamine odavam. Samas ei ole auto emotsiooniost ja kindlasti ei tule inimestele „valgustatus“ peale tanklaletis,“ oli Raamat skeptiline, andes mõista, et muudatus mõjutab inimeste sõiduki ostuharjumust. „Direktiiv, mille alusel muudatust rakendatakse, ütleb, et hindade kuvamine ei tohiks tarbijat segadusse ajada. Pigem näeme seda, et tankla klienditeenindajatele hakkab tulema küsimusi selle kohta, miks tabel ei ole vastavuses konkreetse kliendi tegeliku kuluga,“ selgitas Raamat tekkivat vastuolu direktiivi rakendamisel.