Viru Elektrikaubandus: energiatarbimises ootavad ees suured muutused

Tegutsemisajale tagasi vaadates tõi Urmas Mülla välja, et raskusi tuleb ette igas ettevõttes, kuid nende lahendamine heas meeskonnas ei tekita probleeme. Näiteks tõi ta mõne aja taguse muret tekitanud olukorra, mil pikaaegne koostööpartner General Electric otsustas muuta oma äristrateegiat ja lahkuda Euroopa turult. „Meile ootamatult sai otsa 27 aastat kestnud koostöö. Olukord tekitas meile palju muret ja lisatööd, aga kogu meeskonna panusena tulime sellest läbi ning tunneme, et see tegi meid tugevamaks,“ rääkis Mülla raskustest, mis ühtse tiimina ületatud said.

Läbi aja on ettevõte oma edu võtmeks pidanud just oma inimesi – ettevõtte meeskonnas on alati olnud elektriala insenerid, kel reaalne arusaam müüdavatest toodetest. Suurimaks õnnestumiseks peab Viru Elektrikaubanduse juhataja Urmas Mülla aga ettevõtte stabiilset arengut. „Meil ei ole olnud aegu, kus on toimunud plahvatuslik areng, aga see-eest pole olnud ka järske ja raskeid kukkumisi. Oleme suutnud pakkuda oma inimestele kindlustunnet ja rõhunud meeskonna koostööle. Meil ei ole üksikuid müügistaare, vaid teeme reaalselt omavahel koostööd ja eesmärgiks on alati kõigi pühendumine heade tulemuste nimel,“ rääkis Mülla ettevõtte baasväärtustest.

Pandeemia kiuste uue hingamiseni

Raskesti prognoositav majanduskeskkond on jätnud jälje ka Viru Elektrikaubandusele, kuid ettevõtjad olid hakkamasaamiseks valmistunud. Juba varem oli arendatud välja võimekus kaugtöö tegemiseks ja kui pandeemia tõttu kippuski ettevõtte klientide majandustegevus aeglustuma, otsustati seda ajaakent targasti ära kasutada ehk alustati ambitsioonikate digitaliseerimisprojektidega, tõstmaks protsesside efektiivsust automatiseerimise kaudu. „See on andnud ettevõttele uut hingamist ja oluliselt operatiivsema ning detailsema pildi sellest, mis toimub ja kuhu liigume. Sellest on olnud palju abi, saamaks hakkama aasta tagasi alguse saanud tarneahelate kriisiga,“ selgitas Mülla.

Viru Elektrikaubandus on algusaegadest peale turul tuntud automaatikakomponentide laia valiku ja saadavuse poolest ning ettevõtte olulisteks klientideks on tööstusettevõtted, kes tootmisprotsessides kasutavad laialdaselt automatiseerimist. „Tegelikult on ju nii, et tänapäeval ei saa automatiseerimiseta läbi ükski ettevõte. Samuti on meie üheks kiiresti arenevaks valdkonnaks tänapäevaste valguslahenduste väljatöötamine ja installeerimine. Linnades ja asulates üle Eesti käib aktiivne üleminek LED-tänavavalgustusele ning saame selles valdkonnas olla abiks nii omavalitsustele, ehitajatele kui ka projekteerijatele,“ tõi Mülla näiteid muutunud vajadustest.

Odavaima hinnaga kaugele ei purjeta

Viru Elektrikaubandus on algusest peale pidanud kvaliteeti olulisemaks kvantiteedist, mistõttu ettevõtte pakutavad tooted peavad vastama kõrgeimatele nõudmistele. „Julgeme isegi kliendile öelda, et kui otsite vaid kõige odavamat hinda, ei ole te ilmselt õiges kohas,“ jäi ettevõtte juhataja ausaks. Ta toonitas, et kvaliteet tähendab nende jaoks ka teadmisi – tähtis ei ole vaid toodete müümine, vaid kliendile tulemuste pakkumine. Nii on aegade jooksul B2B-sektoris tegutsemisega tekkinud lai lepinguliste ja püsiklientide ring. „Leping seab meile hulgaliselt kohustusi, kuid avab kliendile uusi võimalusi,“ ütles Mülla.

Tulevikku näeb Viru Elektrikaubandus erksates värvides – inimesed terves maailmas mõistavad, et energiatarbimises ootavad ees suured muutused ja üleminek taastuvatele energiaallikatele on möödapääsmatu. „Suuresti tähendab see seda, et elektrienergia vajadus ja kasutus kasvab, seejuures tuleb energiat kasutada säästvalt ning targalt. See tähendab omakorda vajadust automatiseerida, mis on vesi meie veskile, sest oma tugevuseks peame just automatiseerimislahendusi,“ oli Urmas Mülla optimistlik.

Viru Elektrikaubanduse toodete ja teenuste kohta leiab rohkem infot kodulehelt ve.ee.