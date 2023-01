„Börsile minek on olnud õige otsus, kuid tõesti on see vastupidine VC [riski]investorite harjumustele, nõuetele ja mandaatidele,“ ütles 2021. aasta suvel börsile jõudnud Elmo Rendi asutaja ja tegevjuht Enn Laansoo jr, kes mõistab Clevoni kaalutlusi.