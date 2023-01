Kütusekett maksab töötajatele elukalliduse leevendamise toetust

„Kuna möödunud aasta on majanduskeskkonnast tulenevalt pakkunud palju ebakindlust ning olnud paljudele töötajatele emotsionaalselt ja majanduslikult väljakutsuv, siis soovime ulatada oma abikäe elukalliduse leevendamise toetusega, et parendada töötajate igapäevast toimetulekut. Tunneme, et praegusel majanduslikult raskel ajal on veelgi olulisem oma töötajaid toetada, hoida ning nende heaolu eest hoolt kanda,“ sõnas Circle K Eesti personalijuht Piret Kask.