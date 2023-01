25 aastat hoogsat sõiduautode ja väikebusside vedu

Eestimaalaste armastus uute autode vastu on üldteada ja seda ei suutnud kõigutada isegi raske aeg pandeemiarindel. Mil viisil aga uued ja uhked autod Eestisse esinduskauplustesse jõuavad? Olulist rolli uute autode eestlasteni toomisel mängib kindlasti Sivitrans, keda on usaldusväärse partnerina juba tegevuse algusaastatest peale mitmete tippmarkide transportimisel usaldatud – Amserv, Elke, ja Topauto. Näitena võib tuua, et igal nädalal jõuab Sivitransi töö tulemusel Eestisse keskmiselt 100–120 Toyota mudelit. Just Toyota erinevate mudelite vedu moodustab suure osa Sivitransi tööst – peaaegu kõik salongis uut omanikku ootavad Toyotad on sinna saabunud just Sivitransi treileril.