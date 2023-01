Kui me viimati 2022. aasta märtsis rääkisime, siis ütlesite, et Venemaa majandus kukub kokku umbes 6–12 kuu pärast. Mida arvate praegu?

Ma arvan, et see oli viga. Olen seda juba mitu korda tunnistanud. Ma ei oodanud, et Venemaa keskpank ja finantsinstitutsioonid toimivad nii tõhusalt. See oli peamine asi, mis Venemaa majanduse päästis. Varasemalt on Venemaal kriisid alati alanud rubla devalveerimisega, pankade kokkuvarisemisega. Me nägime seda 1990ndate alguses, 2009. aastal juhtus põhimõtteliselt sama asi, samuti aastatel 2014–2015. Rubla devalveerimine oli aga märkimisväärne ja oluline.