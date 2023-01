Gasgrid kinnitab: LNG terminal on gaasitarneteks valmis. Osa võib saada ka Poola

Gasgridi asepresidendi Esa Hallivuori teatas esmaspäeval, et ujuvterminal on nüüd täielikult funktsioneeriv ning on saanud kõik vajalikud load, et alustada kaubandustegevust.

„Kõik on nüüd lõpuni viidud ja testitud. See tähendab, et meie terminali kliendid saavad nüüd alustada gaasi laiali jaotamist, et täita tööstuse vajadusi, kasutada gaasi energia tootmiseks ning suunata seda majapidamistesse, mitte ainult Soomes vaid ka Balti riikides,“ ütles Hallivuori.

„Meie LNG ujuvterminal on juba tänaseks tekitanud piisavalt huvi ja päringuid mitmetelt osapooltelt. Usume, et terminali gaasivaru ning loodava energia järele on reaalne vajadus nüüd ja ka edaspidi. LNG ujuvterminal võimaldab suures mahus energiat nii soojuseks kui elektri tootmiseks,“ lisas ta.

Terminali opereerib tütarettevõte

Ligi 300 meetri pikkune Exemplari terminal on võimeline kandma 68 000 tonni veeldatud maagaas, mis võrdub enam kui ühe gigavatt-tunni mahus energiaga, kinnitab Gasgrid. Samuti on terminalil aastane regasifitseerimise võimekus 40 teravatt-tundi, mis ületab suuresti Soome aastase maagaasi vajaduse.

LNG laev võimaldab gaasi pakkuda ka potentsiaalselt Poolale Balticconnectori toru kaudu.

Gasgridi sõnul tuuakse LNG rahvusvaheliselt turult, kinnitades, et Vene gaasi terminalis ei kasutata ja lisades, et selline muudatus võimaldab Soomel jäädavalt vabaneda Vene gaasi sõltuvusest.

Terminali juhib Soome Gasgridi tütarfirma Gasgrid Floating LNG Terminal Finland.