Rehviringleja: kuhjuvate vanarehvide aeg on läbi. Ragn-Sells ja Eesti Energia asuvad lahendama probleemi, mida ei ole

Siiski tõdes ta, et kui Eestis on vanarehvide kogumissüsteemis mingi probleem, siis on see asjaolu, et endiselt on õiguslikult lahendamata rehvide taaskasutusse suunamine, mis sõidukite all Eestisse jõuavad. „Toetudes transpordiameti ja probleemtoodete registri andmete analüüsimisele, näeme, et romusõidukite lammutuskodade kaudu jõuab taaskasutusse ainult 1/5 rehvidest. Ülejäänud rehvid liiguvad üht või teist kanalit pidi meie kogumisvõrgustikku ning seega tasutakse kõik käitluskulud rehvide maaletoojate või valmistajate, mitte aga sõidukite maaletoojate poolt,“ kommenteeris Teesalu. Transpordiameti andmetele tuginedes tuuakse sõidukite all maale keskmiselt 3000 tonni ulatuses rehve aastas. „Oleme nimetatud olukorrale juba aastaid tähelepanu juhtinud.“