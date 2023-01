Delfi Ärilehes ilmus hiljaaegu uudis, et Ragn-Sells ja Eesti Energia on asunud Eestis lahendama tekkivate vanarehvide probleemi (loe siit). Sellele reageeris valuliselt MTÜ Rehviringlus, kes ütleb, et probleemi ei ole. Ragn-Sellsi juht Kai Realo on kategooriliselt teist meelt.