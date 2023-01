LHV valis tütarfirmale uue juhi

LHV Finance’i nõukogu esimehe Kadri Kiiseli sõnul on Heidy Kütil finantssektoris pikaajaline kogemus ning ta on tõestanud end võimeka inimeste- ja protsesside juhina. „Heidy hea kogemus ettevõttes annab kindlust, et uue juhi eestvedamisel õnnestub LHV Finance’il hoida muutuvas keskkonnas tugevat krediidikvaliteeti ning samuti tagada klientidele vajalik usaldusväärne teenus ja jätkata vastutustundlikku laenuandmist tarbijatele,“ ütles Kiisel börsiteate vahendusel.