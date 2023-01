Ecoprint: rohelise südamega trükikoda

Läbi ja lõhki roheline

Aastate jooksul on läbi käidud pikk teekond ja tootmisprotsessi sisse viidud hulganisti muudatusi, mis kõik ettevõtte jalajälje vähendamisele tublisti kaasa on aidanud. Näiteks on välja vahetatud masinapark, tänu millele muutus trükkimisprotsess oluliselt rohelisemaks. Uued seadmed kulutavad 80% vähem vett ja kahanenud on ka kemikaalide osakaal. Mainimata ei saa jätta ka seda, et kõrgeid standardeid ei ole Ecoprint kehtestanud ainult endale, vaid ootab seda ka kõigilt, kellega koostööd teeb. Pakendi ja muude trükiste tootmisahel ei alga ega lõppe trükikojas. Protsess saab alguse materjali tootmiseks vajaliku metsa istutamisega ja lõppeb valmistoote utiliseerimisega. Ecoprindi jaoks on oluline teada, kuidas töödeldakse ümber toorme tootmisprotsessist tekkivaid jäätmeid ja mismoodi valmistrükis kliendini toimetatakse. Seetõttu valivad nad väga hoolikalt partnereid, kelle käest pappi ja paberit hangivad ning lisateenuseid tellivad.