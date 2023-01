Luminor väljastas 300 miljoni euro väärtuses võlakirju

Luminori finantsjuht Palle Nordahl avaldas heameelt selle üle, et pank on oma viimase emissiooniga taasavanud võlakirjaturu Balti riikide laenuvõtjatele. „Investorite märkimisväärne toetus on märk Luminori finantsilisest tugevusest. Emissioon tagab meile hea positsiooni klientide toetamiseks ning äri kasvatamiseks oma koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus,“ lisas ta.