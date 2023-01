Viimsi Lihatööstus tähistab 35. sünnipäeva hõrgutava tootevalikuga

Aastast 2021 on Viimsi Lihatööstusel uued omanikud ja head rannarahva maitsed on leidmas teed kõikide Eesti tarbijateni. Viimsi Lihatööstuse kvaliteetse toodangu tagab praeguste omanike taust – tegemist on Eesti kapitalil põhinevate hinnatud seakasvatajatega ja ettevõtete gruppi kuulub ka väike lihatööstus Frank Kutter OÜ Raplamaal. Viimsi Lihatööstuse jaoks tähendab see kvaliteetset toorainet ja piisavat tootmisvõimsust tegevuse laiendamiseks, et tagada kaubamärgi jätkusuutlikkus.

Ettevõtte erinevad omanikud on kõik andnud sellele omapoolse panuse ja lisaväärtuse. Nii näiteks laiendati aastal 2020 poe sortimenti, et luua tarbijatele võimalus hankida endale kogu vajalik kvaliteetne toidukaup just Viimsi Lihapoest.

Vahepealsetel aastatel on Viimsi Lihatööstusel olnud mitmeid omanikke, kaubamärgi ehtsus ja viimsilaste armastus oma lihapoe vastu on aga jäänud muutumatuks. Kohalik ajakirjandus hindab Viimsi Lihatööstust kui kohta, mida teab kindlasti iga viimsilane!

Omanike soov on säilitada võimalikult palju ajalugu ja ehedust. Viimsi Lihatööstuse ja Frank Kutteri väärtused heade lihatoodete loomisel on sarnased – kõik see hea ja maitsev, mis lettidelt saada on, valmib käsitööna.

Praeguste omanike käe all kaasajastati ettevõtte bränd ja võime kinnitada, et Viimsi Lihameister on merelt tagasi jõudnud ning armastatud maitsed on leitavad kõikides suuremates kauplustes üle Eesti.

Võrratu lihakraam igaks aastaajaks

Viimsi Lihatööstuse toodete uue brändi all turule tulemine käis üsna kiiresti, idee arenes ja juba kuue kuu pärast olid esimesed rannarahva maitsed valitud poodides saadaval.

2022. aastal pandi suurt rõhku traditsioonilistele maitsetele ja toodetele, mis Viimsi Lihapoe sortimendis on olnud pea algusest saati – alustades klassikalisest šašlõkist ning lõpetades seakaelaga kuivas marinaadis ja viilutatud hommikupeekoniga. Sortimenti kuuluvad ka maitsvad suitsuvorstid, pelmeenid ja sealihasült. Lühidalt – Viimsi Lihatööstuse toodetega saab katta nii jõulu- kui ka jaanilaua ja kõik toredad söömaajad nende vahepeal!

Võib öelda, et tarbijad on Viimsi Lihatööstuse tooted väga hästi vastu võtnud ja arengus on nii ettevõte ise kui ka tema tooted.

Suve ootuses oleme arendanud välja uusi ja põnevaid maitseid, mis ootavad grillihooaja avamist. „Parim kala on siga!“ kõlab hüüdlause ettevõtte kodulehel.



Viimsi Lihatööstuse OÜ

Aadress: Rohuneeme tee 35, Viimsi vald, Harju maakond, 74001

Tel +372 602 1414