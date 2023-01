Coop Pangas korteriühistuid nõustav ärikliendisuhete juht Villi Hunt ütleb, et tavaliselt on korteriühistute laenulepingud seotud kuue kuu euriboriga ja seetõttu ei jää ka korteriühistud ja nende elanikud selle tõusust mõjutamata. Hunt sõnab, et praegu tuleks korteriühistu juhatusel kindlasti hoolega jälgida nii remondifondi seisu kui ka laekumisi, et ühistu suudaks laenu korrektselt teenindada ja vajaduse korral korrigeerida remondifondi kogumist.