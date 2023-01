Ostupohmelus on kardetust väiksem. Kaupmehed avaldavad, mida ikka ostetakse ja kust säästetakse

Kullerifirmade pakiuputus algas juba eelmisel sügisel musta reede ja küberesmaspäeva ostupühadega, minnes sujuvalt üle jõulueelseks ohtraks pakkide saatmiseks. Muidugi on jaanuari esimestel nädalatel võrreldes detsembriga neid veidi vähem saadetud, ent kui kõrvutada tänavust jaanuari mullusega, siis on näha, et kullerifirmade töö hulk kasvab ka praegu. Itella Smartposti juht Meelika Paalberg vaatab jaanuari esimese dekaadi arve ja tõdeb, et eelmise aasta sama aja näitajatega võrreldes on saadetud pakkide hulk suurenenud 18%. Ta ütleb, et kaupmeestel on laod kaupu täis ja see survestab neid väga suuri allahindlusi tegema. Paalbergi väitel on just riideäris eriti suured allahindlused. „Uus hooaeg tuleb tõenäoliselt kallima hinnaga, aga eelmise ja käesoleva hooaja kaupasid saab hea hinnaga,“ märgib ta.