Päev börsil: Balti börs on roheline, BlackRock hoiatab languse eest

USA jaemüük vähenes detsembris oodatust rohkem, kukkudes 1,1%, mis tulenes mootorsõidukite ja mitmete muude kaupade ostude vähenemisest. Yahoo.Finance kirjutab, et enamik majandusteadlasi eeldab, et majandus libiseb aasta teiseks pooleks langusesse, kuigi säilitatakse lootus, et mõõduka inflatsiooni tõttu võib Föderaalreserv hoiduda intressimäärade uuest tõstmisest.