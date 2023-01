Estravel: eksootilistesse riikidesse juba ajal, mil Eestis polnud passe ega oma raha

Estravelis on erinevalt teistest Baltikumi reisibüroodest tööl palju häid turundus- ja tootespetsialiste, kes kannavad hoolt selle eest, et kogu aeg oleks võimalik klientidele midagi uut pakkuda ning et sõnumid pakutava koha osas üldse klientideni jõuaksid. „Viimane on tänapäeval keerulisem kui kunagi varem, sest inimesed on infouputusest küllastunud ega taha kõike seda vastu võtta, mida me neile öelda tahame. Kasutame kõikmõeldavaid kanaleid ja kampaaniaid, millest osa on ärisaladus. Kuid üks on kindel – kõige parem turunduskanal on juba 30 aastat olnud nn WOM ehk word-of-mouth marketing, kus kliendid ise kiidavad ja soovitavad meid oma lähikondlastele. Ma arvan, et see ei muutu ja jääb meie põhikanaliks veel sajaks aastaks,“ prognoosib Aivo Takis tulevikule mõeldes.