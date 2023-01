Studio Moderna: 20 aastat uskumatut teekonda

Mitmekülgsete ja mitmekultuuriliste meeskondade hea koostöö üle on Studio Moderna tiim alati uhke olnud ning möödunud 20 aastale vaadatakse tagasi kiindumuse ja hea tundega saavutatud edust. „Erinevate vaatenurkade ja oskuste kombinatsioon on aidanud meil ettevõttena uuendusi teha ja kasvada ning on olnud rõõm töötada koos nii andekate inimestega,“ jagas Braukyliene kolleegidele ja koostööpartneritele kiitust.

„Enne pandeemiat hankisime Euroopa tarnijatelt vaid osa meie tooteportfellist. Pandeemia ajal ja pärast seda oleme Euroopa tarnijate osakaalu meie tootevalikus suurendanud,“ selgitas Braukyliene. Ta lisas, et viimased kaks aastat on rõhutanud vajadust tarneahela mitmekesistamise ja koos sellega Kaug-Ida tarnijatest sõltuvuse vähendamise järele. Rahvusvahelise kaubanduse häired ja viivitused on Braukyliene sõnul kaasa toonud olukorra, kus Euroopa-väliste piirkondade tarnijatele lootmine on väga keeruline. „Ka meie kliendid on teadlikumad oma ostuotsustest ja nende mõjust keskkonnale. Uute Euroopa tarnijate otsimine on hetkel pidev protsess ja vaatame ringi ka Eestis.“

Praegune majanduskeskkond, sõda Ukrainas ja pandeemia on mõjutanud ka Studio Moderna tegevust. „Sõda Ukrainas ei ole mitte ainult tragöödia omaette, vaid oli ka väljakutse kogu Studio Moderna äritegevusele. Eelmisel aastal keskendusime omaenda Ukraina töötajate abistamisele ja vähemalt minimaalse tegevuse säilitamisele, et meie Ukraina meeskonnale makstaks palka. Ka meie Eesti äriüksus panustas, annetades vajalikke tooteid Eesti Punasele Ristile.“

Erika Braukyliene sõnul on kahekümne aasta jooksul läbitud uskumatu teekond. „Oleme tänulikud oma klientide ja partnerite toetuse eest, kes on meiega läbi aastate kaasas käinud. Ootame innovatsiooni ja kasvu jätkumist ka järgmistel aastatel,“ tõi tegevjuht välja.

20 aastat tegutsenud ettevõtte edu põhineb kolmel võtmeteguril. „Esmalt meie inimesed ja suurepärane meeskonnatöö, mis on aidanud kaasa usaldusväärse klienditeeninduse osutamisele. Seejärel meie mitmekanaliline müügi- ja turundusplatvorm, mis on meil võimaldanud jõuda paljude klientideni ning luua lojaalse kliendibaasi. Vähem olulised pole ka meie tugevad kaubamärgid, Dormeo ja Delimano, mille kvaliteet ning usaldusväärsus on aidanud kujundada tuntust ja mainet Eestis,“ selgitas Erika Braukyliene, Studio Moderna Baltikumi juht.

Madrats, mis kirjutas ajalugu

2022. aastal täitus 20. tegutsemisaasta ka Studio Moderna peamisel kaubamärgil Dormeol. Bränd, mis sai alguse ühest madratsist, on nüüdseks edukas rahvusvaheline kaubamärk, mida miljonid inimesed Euroopas austavad ja armastavad.

Bränd, mis sai alguse ühest madratsist, on nüüdseks edukas rahvusvaheline kaubamärk, mida miljonid inimesed Euroopas austavad ja armastavad.

„Dormeo esimene toode oli madrats. See disainiti 2002. aastal Itaalias ja müügiga alustati Sloveenias, millele järgnesid kohe ka teised riigid. Aastaks 2017 oli Dormeo kaubamärk esindatud juba 40 riigis, turundades igal aastal üle 100 toote ning enam kui 300 une- ja kodutoote,“ rääkis Kristel Remmel, Dormeo regionaalne brändijuht Balti riikides, erakordse madratsi eduloost.

Praeguseks on Dormeo üks eestlaste lemmikuid unetoodete pakkujaid. Oma kindla koha magamistoas on leidnud populaarsed magamistoatooted, nagu Dormeo Aloe Vera padjad ja tekid, ning kui magamajäämine valmistab raskusi ja soovitakse vahetada välja vana madrats, kaalutakse esimeste seas kindlasti Dormeo ergonoomilisi madratseid, kinnitas Kristel Remmel.

Remmeli sõnul ei saaks samas öelda, et Dormeo edu päris üleöö tuli. „Bränd on olnud pidevas arengus, et leida üha uusi teadmisi une kohta, mis on üks inimeste kõige olulisematest vajadustest.“

Läbimurre, mis tagab parima unekvaliteedi

Dormeo on olnud alati uuendaja ja innovatsiooni toetaja, kelle toodetes on rakendatud oma aja parimad tehnoloogiad, mis on kujundanud inimeste magamist aastaid. Üheks oluliseks läbimurdeks, tulevikutehnoloogiaks unetoodete kategoorias on patenditud Octaspring®-i vahtvedrud.

Octaspring®-i tehnoloogiat leidub juba paljudes Dormeo madratsites ja kattemadratsites ning see on jätkuvalt oma paljude eeliste tõttu tooteinnovatsiooni esirinnas.

Sel aastal ühendas Dormeo Octaspring®-i tehnoloogia tehisintellektiga ja lõi esimese tõeliselt isikupärastatud madratsi. Uuel unikaalsel DNA-madratsil on kasutatud erineva tihedusega Octaspring®-i vahtu. Iga madratsi disaini juhib AI algoritm, mis võtab igalt madratsit ostvalt isikult miljoneid andmepunkte ja loob igaühe jaoks ainulaadse madratsi. DNA-madrats võimaldab kogeda parimat võimalikku und.

Octaspring®-i tehnoloogiat kasutatakse ka istekohtades (kontoritoolides, luksuskorpustes ja istmemööblis), matkaelamutes ning isegi kosmosetööstuses – seda leidub lennukiistmetes ja salongimeeskonna madratsites ning seda arendatakse nüüd eralennukite ja mõne maailma juhtiva reisilennufirma lennukite tarbeks.

Eestis valmistub Studio Moderna esitlema DNA-madratsit juba sel aastal. „Tulevikku kujundab see, mida me teeme täna. Oleme teel, mitte ainult selleks, et muuta uni kvaliteetseks kõigile, vaid et muuta kõik oma tooted ja tegevused jätkusuutlikuks, millest on kasu kogu meie planeedile,“ võttis Kristel Remmel pika ajalooga ettevõtte missiooni kokku.