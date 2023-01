Milleks meile füüsika(haridus)?

Sõnaga „füüsika“ seonduvad paljudele eestlastele ürgsed hirmud. Koolitundidest tuttav puuklots sõitmas kaldpinnal, elektriskeemi joonis oma kummaliste konksude ja vingerdistega, helilaine, mida on võimatu ette kujutada. Palju keerulisi valemeid, mis on justkui kiusu pärast välja mõeldud. Tekib küsimus – miks me ometi kõike seda teeme?

Huvitav oleks teada, kuidas sellele vastaksid kolm teaduse suurkuju, Newton, Galilei ja Einstein. Esmapilgul võib tunduda, et neil pole midagi ühist: esimene tegeles liikumise uurimisega, teine tundis huvi planetaarse süsteemi vastu ja kolmas pärandas meile relatiivsusteooria. Vähesed teavad, et kõigi kolme loodud uued teadmised kohtuvad GPS-süsteemis, ilma milleta me enam oma igapäevaelu ette ei kujuta.

Loogiliste seoste märkamine

Siin tulebki mängu füüsika tõeline olemus – see on meid ümbritseva maailma loogiliste seoste seletamise süsteem. Nende abil vastab füüsika väga paljudele küsimustele, mille vastuseid peaksime teadma igapäevaelus.

Miks on selle kuu kommunaalide arve viiskümmend eurot kallim? Kas ja kuidas saaksin selle väiksemaks viia? Kas ehitada endale puu- või kivimaja? Miks ei tohi kodunt ära minnes kütet kinni keerata? Millise võimsusega valida lambipirn, föön ja tolmuimeja? Kas valida õli-, gaasi- või elektriküte? Kui palju riideid võib riputada stangele ja kas on vahet, kuidas seda teha? Kas osta suure mootoriga väike auto või väikese mootoriga suur auto? Need on kõik küsimused, millele annab vastuse füüsika.

Innovatsioon ja uute võimaluste loomine

Kuidas on Elon Muskil kasu füüsikaharidusest? See on andnud talle mitmed vajalikud oskused: programmeerimisoskuse, seoste mõtestamise oskuse, võimekuse lugeda skeeme, huvi alternatiivsete materjalide vastu, julguse katsetada innovaatilisi ideid.