Enefit Green sõlmis Saksa firmaga mitmesaja miljonilise lepingu

Sopi-Tootsi tuuleparki rajatakse 38 tuulikut, mille nimivõimsus on 6,8 megavatti ning koguvõimsus 255 megavatti. Tuulikud toodab ja paigaldab üks maailma juhtivaid tuulikute tootjaid Nordex. Tuulikute püstitamise lepingu maht on üle 200 miljoni euro, kuid koos hooldusega on lepingu maht kokku hinnanguliselt 346 miljonit eurot.