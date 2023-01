Eestlastele tuntud reisiteenuste pakkuja kuulutas välja pankroti

„Anname teada, et seoses Otravo pankrotiga ei saa Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused enam menetleda nende vahendajate vastu suunatud kaebusi. Otravo on avaldanud oma kodulehel ka inglisekeelse teate, mis annab klientidele juhiseid edasiseks käitumiseks, muuhulgas broneeritud lennupiletite ja nendega seotud lisateenuste kohta. Lisaks lendudele sai vahendusportaalide kaudu broneerida ka majutust ja autorenditeenust,“ ütles Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) EL tarbija nõustamiskeskuse ekspert Heldin Malmet.

Kui oled ostnud teenuse, näiteks lennupiletid või majutuse mõnelt eelnimetatud vahendajalt ja selle kohta kinnituse saanud, tuleks küsida oma broneeringu staatuse kohta informatsiooni otse teenusepakkujalt (näiteks lennufirmalt või majutusettevõttelt). Veendu ka, et teenusepakkujal on olemas sinu kontaktandmed.

Kui panga poole pöördumine ei too soovitud tulemust, on tarbijal võimalik esitada oma nõue Otravo pankrotihaldurile Hollandis. Siiski on oluline teada, et tarbija positsioon pankrotimenetluses on tavaliselt nõrk ning menetlus võib kesta kuni mitu aastat.