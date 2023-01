Avara ampluaa ja kliendibaasiga pisike trükikoda

22 aastat tegutsenud trüki- ja graveerimiskoja Digra kompaktne ning vägagi kompetentne meeskond koos tipptasemel masinatega on loonud trükiseid, pilte, kirju ja märke niivõrd erinevatele esemetele, et keskmine inimene kindlasti kõike üles loetleda ei oskaks. Paljude klientide õnneks ei panda kätt ette ka väiksema tiraažiga töödele.

Laias laastus jagunevad Digra tehtavad tööd kolme kategooriasse: trükkimine, graveerimine ja templid. Nii nagu ettevõtte looming, on väga eripalgeline ka nende kliendibaas, kuhu kuulub nii rahvusvahelisi suurettevõtteid kui ka väiketootjaid, kunstnike ja käsitöölisteni välja. Neli erineva tehnoloogiaga trükimasinat ja kolm laserit, kaks graveerimismasinat ning CNC garanteerivad laia võimaluste valiku ja et ka suurte tellimuste järel ei tule kliendil kaua oodata.

Metall, klaasid ja teised erimaterjalid

Klientidele tehtud tööd igas kategoorias võtavad silme ees kirjuks ja tekitavad pigem küsimuse, kas on üldse mingit materjali või objekti, kuhu ei oleks võimalik midagi trükkida või graveerida. Digra lähtub suhtumisest, et sedavõrd muutuvas ja huvitavas maailmas ei ole lihtsalt muud võimalust kui muutustega pidevalt kohaneda, selmet kitsal joonel edasi kõndida. Ühest küljest tähendab see tehnoloogilisi võimalusi, teisest küljest üha erinäolisemaid klientide soove.

Isemärguvad templid on väga pikka aega olnud vajalikud töövahendid laiale ringile inimestele. Digra templitootmine on järjepidevaks jätkuks vanimale templitootmisele Eestis – Stampline’ile. Aga kaasaegsel ja mitmekülgsel moel – teeme templeid plastile, puidule, metallile, tekstiilile, lihatempleid, põletustempleid, turvaplommide templeid, laki- ja reljeeftempleid. Kui paljud on näinud joogiklaasi jääs oma nime või logo? Tundub tõesti, et graveerimises ja trükikunstis pole miski võimatu.